التعاون الإسلامي تدين الهجوم الحوثي على الرياض: عدوان إرهابي على مدنيين أبرياء

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية، التي أطلقت صاروخين باليستيين من صنعاء وصعدة، باتجاه الأحياء السكنية واستهدفت المدنيين في الرياض وجازان.





وأعرب الأمين العام للمنظمة، عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي على المدنيين الأبرياء.



