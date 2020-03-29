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أخبار العالم

التعاون الإسلامي تدين الهجوم الحوثي على الرياض: عدوان إرهابي على مدنيين أبرياء

الأحد 29/مارس/2020 - 12:01 م
العاصمة السعودية
العاصمة السعودية الرياض
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ميس رضا
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية، التي أطلقت صاروخين باليستيين من صنعاء وصعدة، باتجاه الأحياء السكنية واستهدفت المدنيين في الرياض وجازان.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي على المدنيين الأبرياء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت عند الساعة (23:23) من مساء السبت (28 مارس 2020م) صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.
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