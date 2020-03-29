الأرصاد: طقس الغد معتدل على القاهرة ومائل للحرارة على الصعيد.. والعظمى 28 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الاثنين، على القاهرة والوجه البحري معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، ويكون على السواحل الشمالية الغربية والشرقية للبلاد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





أما على محافظات الصعيد، يكون الطقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.



