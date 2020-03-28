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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24

السبت 28/مارس/2020 - 11:13 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد، الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية في الصباح الباكر، وتكون الرياح معتدلة.

ويكون الطقس على سواحل البلاد، لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية في الصباح الباكر، ويكون هناك نشاط للرياح ناحية الغرب.


أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيكون معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.


أما على مدن الصعيد، فيكون الطقس معتدلا خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.


وتكون درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي :
القاهرة 24/12
الإسكندرية 23/13
بورسعيد 22/13
السويس 28/10
رفح 23/12
كاترين 21/6
شرم الشيخ 26/18
الغردقة 24/17
بني سويف 25/13
المنيا 25/11
قنا 27/14
أسوان 28/16
الوادي الجديد 26/13
حلايب 26/18

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