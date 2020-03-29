عاصفة ترابية تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

قالت دكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد يشهد استقرارا فى حالة الجو، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية.





وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر قناة مصر الأولى، عن ارتفاع درجات الحرارة بدءا من غد الاثنين، والتى ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بحوالى 4 : 5 درجات مئوية والتى ستصل 30 درجة مئوية.

ولفتت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس الثلاثاء سيشهد ارتفاع لدرجات الحرارة مصاحب لنشاط من الرمال والأتربة على مناطق من أنحاء الجمهورية.





ولفتت الى أن الشبورة المائية ستكون خفيفة على أغلب المناطق الصحراوية، الزراعية غير مؤثرة على رؤية القيادة.





وحذرت المواطنين من تخفيف الملابس تجنبا لنزلات البرد، حيث إن هذا الوقت من العام يشهد تقلبات جوية مصاحبة لموجات من الرمال والأتربة.