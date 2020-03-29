AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عاصفة ترابية تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 10:06 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
Advertisements
شيرين عادل
قالت دكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد يشهد استقرارا فى حالة الجو، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر قناة مصر الأولى، عن ارتفاع درجات الحرارة بدءا من غد الاثنين، والتى ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بحوالى 4 : 5 درجات مئوية والتى ستصل 30 درجة مئوية. 
 
ولفتت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس الثلاثاء سيشهد ارتفاع لدرجات الحرارة مصاحب لنشاط من الرمال والأتربة على مناطق  من أنحاء الجمهورية. 

ولفتت الى أن الشبورة  المائية ستكون خفيفة على أغلب المناطق الصحراوية، الزراعية غير مؤثرة على رؤية القيادة.

وحذرت المواطنين من تخفيف الملابس تجنبا لنزلات البرد، حيث إن هذا الوقت من العام يشهد تقلبات جوية مصاحبة لموجات من الرمال والأتربة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حتى نهاية الأسبوع

احذروا من تقلب الجو.. 72 ساعة من الأتربة والأمطار والبرودة.. فيديو

الأرصاد: لا توجد أى فرص لسقوط الأمطار حتى نهاية هذا الأسبوع.. فيديو

الأرصاد: كتلة هوائية وموجة أمطار تضرب البلاد خلال 72 ساعة القادمة.. فيديو

ترتفع إلى 29 درجة يوم الاثنين.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتشدد على عدم تخفيف الملابس.. فيديو

لا تنخدعوا.. الأرصاد: درجات الحرارة تعاود الانخفاض مرة أخرى الثلاثاء.. فيديو

ترشيحاتنا

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد

تعرف على أسباب البنك المركزى لوضع حد يومى للسحب والإيداع

الرئيس الإيراني يعلن تفشي كورونا في عدد من المحافظات

محمد سمير: عبدالله السعيد رحل عن الأهلي لهذا السبب

مات وترك طفلة رضيعة.. حكاية الطبيب المصري المتوفى بـ كورونا في السعودية

الحضري يوجه رسائل لـ أحمد فتحي وعاشور وشيكابالا والخطيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق

أنيقة وعصرية.. 10 صور تكشف عن جمال واختلاف علا الفارس

بـ 12 شمعة .. ماريا كاري تحتفل بعيد ميلادها الـ50 في الحجر المنزلي ..صور