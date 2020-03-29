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تعليم

3 نصائح من أطباء مستشفى بدر للمواطنين للوقاية من الوباء

الأحد 29/مارس/2020 - 12:39 م
أطباء مستشفي بدر
أطباء مستشفي بدر بجامعة حلوان
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كريم ناصر
في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها جامعة حلوان في مواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلن الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن استعداد المستشفيات التابعة للجامعة لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمترددين عليها من المواطنين، مؤكدًا أن الجامعة تسعي لتوفير الموارد المادية اللازمة للمستلزمات الوقائية بالمستشفيات، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين المستشفيات الجامعية والطب الوقائي بهدف السيطرة على تفشى وباء كورونا المستجد.

هذا وقد دعا فريق أطباء مستشفى بدر التابعة لكلية الطب بجامعة حلوان المواطنين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واتباع حملة خليك في البيت، وفى الوقت ذاته طمأن فريق الاستجابة بالمستشفى المواطنين باتخاذ كل أساليب الوقاية اللازمة لمنع انتشار العدوي.

كما أكد  الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب أن هناك تعاونا بين مستشفيات جامعة حلوان والطب الوقائي لتشخيص أي حالة اشتباه، مؤكدًا العمل على قدم وساق  لاستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في كافة التخصصات مع سعى المستشفيات لتوفير الحماية للعاملين بها. 

وقدم د/كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومسؤول فريق الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا بمستشفى كلية الطب جامعة حلوان مجموعة من الإرشادات الصحية تتضمن الغسيل الدورى لليدين بالماء والصابون والحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص والتباعد المجتمعى واستخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس. 

وقدم أطباء مستشفى بدر الجامعي نصائح للمواطنين تمثلت فى:
١- إلزم بيتك إذا شعرت بالمرض.
٢- إذا كنت مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس التمس الرعاية الطبية واتصل بمقدم الرعاية قبل التوجه إليه.
٣- إتبع توجيهات السلطات الصحية المحلية للحفاظ على سلامتك وسلامة المحيطين بك.
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