أسعار الدواجن اليوم الأحد 29-3-2020

ينشر "صدى البلد" الإخبارى آخر تطورات أسعار الدواجن بالسوق المحلى اليوم الأحد 29 مارس 2020.





وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 27 و28 جنيها للكيلو، وبلغ لحم أمهات الدواجن البيضاء سعرا يتراوح ما بين 20 و21 جنيها.





وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9.5 جنيها إلى 12 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو جنيه واحد.





وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 30 و32 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 37 لـ 39 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 6 و8 جنيها.





ويبلغ الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء تصل إلى 99%.