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أخبار البلد

مصر للطيران تسير رحلة جديدة إلى لندن الثلاثاء المقبل لعودة العالقين

الأحد 29/مارس/2020 - 01:30 م
مصر للطبران
مصر للطبران
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نورهان خفاجي

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير رحلة جوية إلى مطار هيثرو بلندن، يوم الثلاثاء القادم، لإعادة المصريين العالقين هناك ، وذلك بعد تعليق الرحلات الجوية إلي مصر حتي 15 ابريل المقبل كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.


وأكدت الشركة، أن الرحلة ستنطلق عصر الثلاثاء المقبل من العاصمة البريطانية لندن، وعلي متنها عدد من المصريين العالقين بلندن والراغبين في العودة إلى مصر ، نتيجة تفشي فيروس كورونا ، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الطيران المدني  والهجرة لإجلاء المصريين من عدة دول بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية.


ونظمت شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أيضا اليوم الأحد، رحلتين استثنائيتين تقلعان من مطار شرم الشيخ الدولي، وعلي متنها وفود سياحية بعد انتهاء البرامج السياحية الخاصة بهم، متجهة إلى لندن وتعود الرحلتين إلى مطار القاهرة الدولي وعلي متنها ما يقرب من 300 مصري من العالقين بلندن.


يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت رحلات دولية إلى السعودية والكويت ولندن وسلطنة عمان  لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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