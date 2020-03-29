6 أحياء بالمدينة المنورة تخضع لإجراءات جديدة بسبب كورونا

قال الدكتور محمد الخلاوي مدير عام الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، إنه تم اختيار 6 أحياء في المدينة المنورة ليقع عليها تدابير إضافية، بحسب صحيفة اليوم السعودية.





وأضاف الخلاوي، أن الأحياء الستة، هي ( الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، وجزء من الإسكان، بني خدرة ).





ذكر الخلاوي أنه وبناء على تقييم المخاطر لعدد من مناطق المدينة المنورة وتم الاختيار بناء على وجود مخاطر عالية بحسب التقارير المعتمد عليها ومن بعد تم تقييم أن هذه الأحياء تحتاج إلى إجراءات إضافية، كما يوجد فرق صحية ميدانية وعربات متنقلة لتنفيذ حملة تصل إلى كافة المنازل تهدف إلى التوعية، والتأكيد على تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية.





ولفت إلى أن هذه الفرق تقوم بالتجول المستمر في تلك الأحياء لتقديم كافة المساعدات الخدمات اللازمة.





وبين الخلاوي أن الخطوات المتبعة لحصر تفشي فيروس كورونا في المدينة المنورة تبدأ من خلال قياس الاحتياجات بحسب تطبيقها بدول أخرى أثبتت فعاليتها علميا وصحيا ومن ثم يتم تقييم المخاطر.





وأوضح أن النظام الصحي في المملكة قادر على التعامل في إدارة الحشود بحكم خبرتها من خلال المواسم في العمرة والحج، مطالبا جميع سكان المناطق بعدم خروجهم من منازلهم إلا للضرورة وتطبيق التعليمات اللازمة للحفاظ على سلامة السكان والمنطقة.