AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

6 أحياء بالمدينة المنورة تخضع لإجراءات جديدة بسبب كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 03:18 م
الحرم النبوي الشريف
الحرم النبوي الشريف
Advertisements
قسم الخارجي
قال الدكتور محمد الخلاوي مدير عام الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، إنه تم اختيار 6 أحياء في المدينة المنورة ليقع عليها تدابير إضافية، بحسب صحيفة اليوم السعودية. 

وأضاف الخلاوي، أن الأحياء الستة، هي ( الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، وجزء من الإسكان، بني خدرة ). 

ذكر الخلاوي أنه وبناء على تقييم المخاطر لعدد من مناطق المدينة المنورة وتم الاختيار بناء على وجود مخاطر عالية بحسب التقارير المعتمد عليها ومن بعد تم تقييم أن هذه الأحياء تحتاج إلى إجراءات إضافية، كما يوجد فرق صحية ميدانية وعربات متنقلة لتنفيذ حملة تصل إلى كافة المنازل تهدف إلى التوعية، والتأكيد على تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية. 

ولفت إلى أن هذه الفرق تقوم بالتجول المستمر في تلك الأحياء لتقديم كافة المساعدات الخدمات اللازمة. 

وبين الخلاوي أن الخطوات المتبعة لحصر تفشي فيروس كورونا في المدينة المنورة تبدأ من خلال قياس الاحتياجات بحسب تطبيقها بدول أخرى أثبتت فعاليتها علميا وصحيا ومن ثم يتم تقييم المخاطر.

وأوضح أن النظام الصحي في المملكة قادر على التعامل في إدارة الحشود بحكم خبرتها من خلال المواسم في العمرة والحج، مطالبا جميع سكان المناطق بعدم خروجهم من منازلهم إلا للضرورة وتطبيق التعليمات اللازمة للحفاظ على سلامة السكان والمنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالمدينة المنورة.. إطلاق نار على رجال الأمن السعوديين

الصحة السعودية: المملكة خالية من فيروس كورونا حتى الآن

الصحة السعودية: إجراءات الوقاية من فيروس كورونا مستمرة بجميع المنافذ

السعودية تتأهب لاستقبال عاصفة التنين

لمدة أسبوعين.. تطبيق حظر كلي في تلك المناطق السعودية

99 حالة اليوم.. تذبذب إصابات كورونا فى السعوية

ترشيحاتنا

الشكاوى مستمرة.. الحرب تشتعل بين كهربا والزمالك فى الفيفا.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. إكرامي يوقع رسميا لـ بيراميدز.. الكاف يحسم مصير مباراتي الأهلي والزمالك.. الحرب تشتعل بين كهربا والقلعة البيضاء

تغلب على رائحة التكييف الكريهة داخل السيارة بهذه الخطوات

ب 200 جهاز تنفس و1000 مضخة حقن سوائل.. تحيا مصر يطلق حملة "نتشارك هنعدي الأزمة"

بريطانيا تدرس قطع العلاقات مع الصين بسبب وباء كورونا

هل ينقل الذباب فيروس كورونا.. وصدمة بشأن الدايت.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. أفضل طرق علاج الكحة بالأعشاب

بفستان أبيض.. شاهد عبير صبري بإطلالة مبهجة

احذر منه .. القلق المفرط يعرضك للإصابة بفيروس كورونا