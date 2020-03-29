AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الحكومة والشركات.. تعرف على الفئات المستثناة من حدود الإيداع النقدى

الأحد 29/مارس/2020 - 03:28 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى

أصدر البنك المركزي المصرى، تعليمات للبنوك المحلية باستثناء مجموعة من الفئات والمعاملات المالية، من حدود الإيداع النقدى المؤقتة، والتى تقدر بنحو 50 ألف جنيه، يوميا، كالتالى:



1- الإيداعات الحكومية (كهرباء – غاز –مياه-بترول) يتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى.



2- يتم قبول إيداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) وبدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.



3- تقبل الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى.



4- فى حالة تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه، يتم صرف فقط 10 آلاف جنيه نقدا، والباقى إما أن يفتح به حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة، أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.



5- يسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى.



6- يسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه (اعتمادات – خطابات ضمان- إلخ).


وكان البنك المركزي المصري أعلن اتخاذ إجراءات تنظيم السحب والإيداع النقدي لفترة مؤقتة فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.



وأكد المركزي أن ذلك يأتي بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات، خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.



وقرر المركزي لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد، وخمسين ألف جنيه مصري للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وحد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.



ودعا المركزي إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، والتي أصبحت متاحة للجميع، وذلك حرصًا على سلامة جميع المواطنين.



وتجدر الإشارة إلى أن جميع البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية للتيسير على المواطنين.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما حقيقة فرض رسوم 80 ريالا على الحوالات المحلية؟

لـ 100 ألف جنيه..البنك المركزي: رفع سقف السحب الإلكتروني وفتح الحسابات عن طريق المحمول

بسبب كورونا.. قرار عاجل من البنك المركزي بشأن عمليات السحب والإيداع

تعرف على أسباب البنك المركزى لوضع حد يومى للسحب والإيداع

تعرف على أسباب قرار المركزي بالحد من عملية السحب بماكينات الصرف

ترشيحاتنا

24 ساعة.. تحرك برلماني لمد ساعات حظر التجول على مدار اليوم

شاهد.. تشييع جثمان جورج سيدهم إلى مثواه الأخير

التموين تزف بشرى للمواطنين حول مخزون السلع.. فيديو

سقوط أول أعضاء العائلة الملكية في إسبانيا بفيروس كورونا .. وفاة الأميرة ماريا تيريزا

ارتفاع قياسي لأسهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 9,45%

شيما الحاج تثير الجدل بـ فيديو راقص وتداعب متابعيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. أفضل طرق علاج الكحة بالأعشاب

بفستان أبيض.. شاهد عبير صبري بإطلالة مبهجة

احذر منه .. القلق المفرط يعرضك للإصابة بفيروس كورونا