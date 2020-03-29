أكثر من 200 وفاة بإنجلترا.. حصيلة الفيروس القاتل في يوم

أعلنت بريطانيا ارتفاعًا جديدًا في عدد المتوفين جراء الفيروس التاجي وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.





أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة ضحايا الوباء 1228 شخصًا.





وقالت السلطات إنه تم تسجيل 209 وفاة جديدة في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.





وقبل يومين أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعدها أحد وزارئه إصابتهما بفيروس كورونا، بعد أن قالت التحاليل والفحوصات إن نتائجها جاءت إيجابية، وقبلهما أعلن عن إصابة ولي العهد البريطاني بالفيروس وخضوعه لإجراءات العزل.