ما الذي يجب عليك فعله أثناء العزل من فيروس كورونا المستجد؟

وفقا لموقع مايو كلينك، عندما تلمسُ الناسَ والأسطحَ والأشياءَ المحيطة بك خلال اليوم، فإنك الجراثيم تتجمع على يديك وقد تَنقل العدوى لنفسك بهذه الجراثيم عن طريق لمس عينيك أو أنفك أو فمك.



لا توجد أدوية معينة مضادة للفيروسات لعلاج مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19)، يركز نهج العلاج على تخفيف الأعراض، وقد يشمل:





- مسكنات الألم (الأيبوبروفين والأسِيتامينُوفين)



- شراب أو دواء علاج السعال



- الراحة



- تناول السوائل