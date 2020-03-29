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توك شو

بعد وفاة 10 آلاف بـ كورونا.. نادي روما يخصص مبارة لتكريم الطاقم الطبي

الأحد 29/مارس/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أعلن نادي روما عن تخصيص اول مباراة ستقام على أرضه بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، لتكريم جهود الطاقم الطبي في ايطاليا وتوجيه الشكر لهم كونهم خط الدفاع الاول في معركة مواجهة الوباء.

ونقلت رويترز عن مسئول قوله إن عدد حالات الوفاة في إيطاليا بسبب تفشي كورونا ارتفع 889 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف أن الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد من جراء "كوفيد-19" أصبحت 10023.

وسجّلت البلاد أيضا بالمجموع 92 ألفا و472 إصابة، بينما واصلت حالات العدوى تباطؤها بمعدل +8,3 بالمئة الخميس و+7,4 بالمئة الجمعة و+6,9 بالمئة السبت.

ويوم أمس الجمعة، سجلت إيطاليا 969 حالة وفاة، وهي أسوأ حصيلة وفيات يومية في العالم.

وتعد لومبارديا المنطقة الأكثر تضررا بتسجيلها أكثر من نصف وفيات البلاد، تليها إميليا-رومانيا.
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