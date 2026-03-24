الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القومي للمرأة يختتم مبادرة "مطبخ المصرية بإيد بناتها"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

في إطار جهوده المستمرة لدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، اختتم  المجلس القومي للمرأة فعاليات  مبادرة" مطبخ المصرية.. بأيد بناتها "التى أطلقها للعام الرابع على التوالى خلال شهر رمضان الكريم، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وضمن المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الأوقاف المصرية.

وأعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس ، عن خالص شكرها وتقديرها لمقررات وعضوات وأعضاء فروع المجلس بكافة المحافظات، مثمنة جهودهن المخلصة في الإشراف على تنفيذ فعاليات المبادرة ومتابعة سير العمل داخل المطابخ المجتمعية، بما أسهم في تحقيق هذا النجاح الملموس.

وأكدت أن هذا الأداء يعكس روح الالتزام والمسؤولية الوطنية، ويجسد الدور المحوري لفروع المجلس في الوصول إلى السيدات على مستوى القرى والنجوع، ودعمهن وتمكينهن اقتصاديًا على أرض الواقع.

وأكدت ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس أن المبادرة نجحت هذا العام في انتاج ٢١٠٤٤٢ وجبة بمشاركة ٧٧٤٣ سيدة من جميع محافظات الجمهورية، تم تدريبهن على اعداد الولائم  فى  القري والاحياء ، مضيفة ان المجلس يسعى دائماً لتمكين المراة اقتصاديا من خلال توفير برامج تدريبية تساعدها على تحسين مستوى المعيشة.

وأضافت أن المجلس نفذ أيضًا خلال شهر رمضان الكريم  ٢٧ أمسية رمضانية، استهدفت مايزيد عن ٦ الآف سيدة ورجل وطفل، وتضمنت مجموعة من الموضوعات التوعوية المتنوعة، حيث يشارك ممثلو الأزهر من خلال تقديم رسائل توعوية، إلى جانب جلسات للتوعية القانونية تتناول مخاطر تعاطي المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والأسرة وسبل الوقاية منها، بجانب محور التثقيف المالي، وعروض مسرح العرائس «فصيلة ورشيدة» كأداة مبسطة لتعزيز مفاهيم الادخار والإقراض الرقمي والشمول المالي للسيدات.

جدير بالذكر أن مطبخ المصرية بايد بناتها هو مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام، يعمل على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطهو، فضلا عن إعدادهن للوجبات حتى يصبحن طاهيات محترفات، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظات للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية  للولائم الكبرى.

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

