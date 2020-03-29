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أخبار العالم

تسجيل أول حالة وفاة بـ كورونا في سوريا

الأحد 29/مارس/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوفاة سيدة تبين أنها مصابة بفيروس كورونا، وهي أول حالة وفاة بالفيروس تسجل لدى سوريا منذ ظهور الوباء بها. 


وقالت "سانا": "وفاة سيدة فور دخولها الى المشفى بحالة إسعاف تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا". 


وفي وقت سابق، أعلنت سوريا تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات المعلن عنها في البلاد إلى 4.


وقال وزير الصحة السوري نزار يازجي إن بلاده سجلت 3 حالات جديدة لأشخاص كانوا من ضمن القادمين إلى سوريا وتم وضعهم في مركز الدوير للحجر الصحي، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).


ولم يكشف يازجي عما إذا كانت هذه الحالات سورية الجنسية أم تحمل جنسيات أخرى كما أنه لم يحدد الوجهة التي قدموا منها.


يذكر أن سوريا كانت قد أعلنت عن تسجيل أول حالة مصابة بالفيروس، الأحد الماضي، لفتاة قادمة من الخارج وتبلغ من العمر 20 عاما.

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