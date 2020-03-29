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محافظات

فيروس كورونا.. لماذا أمر محافظ كفر الشيخ برفع السجاد في دور الأيتام؟

الأحد 29/مارس/2020 - 05:35 م
فيروس كورونا.. لماذا
فيروس كورونا.. لماذا أمر محافظ كفر الشيخ برفع السجاد في دور
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محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جولة لجنة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة كفر الشيخ برئاسة الدكتورة وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان، وفريق من مديرية الشئون الصحية لتفقد دور الأيتام بمدينة كفرالشيخ، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.


وشملت جولة اللجنة، تفقد دور الأيتام داخل مدينة كفرالشيخ والتي تضمنت "المؤسسة الإيوائية للبنين، دار الأيتام الرضع، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، دار الحنان لرعاية اليتيمات "، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، فضلًا عن توعية العاملين بتنفيذ ما ورد بقرار محافظ كفرالشيخ رقم ( 345 ) لسنة 2020م، وتعريف العاملين بمنظومة إعداد وتجهيز الوجبات المطهية والجافة والمشروبات بأسلوب النظافة ومنع العدوي.


وشدد المحافظ على أهمية التوعية بكيفية تكوين المحاليل المطهرة وشرح عملية التطهير داخل المنشأة، والتوجيه للعاملين المترددين علي المنشأة باتخاذ الإجراءات الوقائية.


ووجه بتغيير الملابس ، وارتداء الماسك الواقي وكيفية التخلص منه بعد الاستخدام، والتنبيه علي تطهير الألعاب الخاصة بالأطفال الرضع وحتي سن 6 سنوات.


كما نبه إلى ضرورة رفع السجاد عن الطرقات في الفترة الحالية لتيسير عملية تطهير الممرات بصورة دورية.


وأكد على ضرورة ارتداء القفازات البلاستيكية والأقنعة الواقية، بالإضافة إلي فحص الشهادات الصحية لجميع العاملين بدور الأيتام .


وشدد على التوعية بالالتزام بالإرشادات والمعايير الصادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات الاحترازية للسلامة الشخصية ومكافحة العدوى.
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