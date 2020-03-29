بسبب فيديو إباحي وألفاظ خادشة للحياء.. القبض على 12 سعوديا بينهم امرأتان.. تفاصيل

ألقت الشرطة السعودية القبض على 12 مواطنا، بينهم امرأتان؛ بعد تداول مقطع فيديو لشخص ظهر فيه وهو ”يجاهر ويتباهى“ بإقامة علاقة محرمة مع امرأة، وتعاطي المخدرات.









وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، إن الشرطة اعتقلت شخصا ظهر في مقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل، وهو ”يجاهر ويتباهى بإقامة علاقة محرمة مع امرأة، وتعاطي المخدرات مع مجموعة من الأشخاص، والحديث بألفاظ وعبارات خادشة للحياء، في أحد الفنادق بالعاصمة الرياض“.









وأضاف التويجري، أن المتهم ”حاول تضليل الجهات الأمنية عن موقعه، وتنقل بين 3 مواقع في أحياء متفرقة من مدينة الرياض، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من تحديد موقعه وهويته، والقبض عليه بإحدى الوحدات المفروشة بحي القادسية، وبرفقته امرأة“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).









وتابع، أنه تم القبض على 10 أشخاص ثبتت علاقتهم بالقضية، بينهم امرأة، وجميعهم مواطنون تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر“.







