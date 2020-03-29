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توك شو

خبير اقتصادي يكشف الهدف من قرارات البنك المركزي اليوم ..فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 07:30 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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حمزة شعيب
قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن قرارات البنك المركزي المتعلقة بالسحب والإيداع هدفها توفير الكاش وعدم تكدس المواطنين.


وأضاف "سليمان"، أثناء حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "قرار البنك المركزي اليوم استثنى الشركات والأفراد عبر عمليات الإيداع البنكية؛ تسهيلا للمواطنين فى تقديم خدمة أفضل في الظروف الحالية".


وقرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.


وأوضح البنك اليوم الأحد أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات.


وذكر البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.

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