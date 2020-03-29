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رياضة

باحتفال كهربا.. كيف رد الاهلي على خلافات الفولت العالي مع الزمالك

الأحد 29/مارس/2020 - 07:35 م
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
حرص النادي الاهلي من خلال صفحته الرسمية أن يستعيد أمجاده من خلال مباراة هامة له في الموسم الحالي. 

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر موقع تبادل الصور انستجرام، فيديو لهدفي عمرو السولية ومجدي قفشة في شباك أحد الأندية، وقام اللاعبان بتقليد احتفال لاعب الاهلي محمود عبد المنعم كهربا. 


وكتب معلقاََ على الفيديو: نعلم انكم اشتقتم الينا ونحن ايضاََ لنرى من منكم يتذكر هذه المباراة ومن كان المنافس وكم انتهت. 

جدير بالذكر أن الموسم الحالي من بطولة الدوري متوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وكان الاهلي متصدر الترتيب العام للدوري الممتاز. 

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