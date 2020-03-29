خلل في نظام التشغيل Windows 10 يؤثر على ملايين الأجهزة

حذرت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، من خطأ جديد في نظام التشغيل Windows 10، يمنع التطبيقات الإنتاجية الرئيسية، مثل Office 365 وMicrosoft Teams وOutlook، وتطبيقات العمل المهمة الأخرى من الوصول إلى الإنترنت.





ووفقا لما ذكره موقع "zdnet" التقني، يتسبب هذا الخطأ بمشكلة لملايين الموظفين حول العالم الذين يعملون عن بعد باستخدام هذه التطبيقات، وسط تفشي الفيروس التاجي كورونا.





ويؤثر الخلل منع تطبيقات الإنتاجية الأساسية هذه من الاتصال بالإنترنت، في جميع الإصدارات المدعومة من Windows 10، في تحديث شهر مايو 2019، وإلى جانب تحديث شهر نوفمبر 2019، ويرجع ذلك إلى التحديث التراكمي KB4535996، وهو تحديث اختياري أصدرته الشركة في أواخر شهر فبراير الماضي.





وقد تحدث أيضا مشكلة عند الاتصال بشبكة VPN أو قطع الاتصال بها، وقالت الشركة أنه: "قد تظهر حالة اتصال بالإنترنت محدودة أو معدومة في مؤشر حالة اتصال الشبكة NCSI في منطقة التنبيهات بالنسبة للأجهزة التي تستخدم وكيلا يدويا أو وكيلا تم تكوينه تلقائيا، خاصة مع الشبكة الخاصة الافتراضيةVPN".





وتخطط شركة مايكروسوفت لإصدار تصحيح لهذه المشكلة في أوائل شهر أبريل، على أن يتوفر التحديث من خلال قائمة تحديثات مايكروسوفت، وتقول الشركة إن مستخدمي ويندوز 10 قد يتمكنون من تخفيف المشكلة عن طريق إعادة تشغيل الجهاز.