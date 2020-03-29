توزيع مواد غذائية مجانا على الأسر الأكثر احتياجا في السويس

وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، ، مواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا و المتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بمراكز المحافظة .





وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها الأمانة بعنوان " دايما معاك " ، تحت رعاية المهندس عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.





حيث قامت أمانة الحزب، في قسم عتاقة بإشراف المهندس أحمد حامد، أمين الحزب في القسم، بتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بعددا من المناطق المختلفة داخل نطاق الحى.





ومن جانبه قال المحاسب أحمد خشانة، إن المبادرة التى أطلقتها الأمانة تستمر لمدة 5 أيام، حيث سيتم توزيع المواد الغذائية بالمجان على الأسر المتضررة على مستوى أحياء السويس الخمسة.





وأشار "خشانة"، إلى إن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة ، لافتا إلى أنه أمانات الحزب بأقسام السويس، قامت بإجراء بحث اجتماعي، لتحديد الأسر المستحقة، ليسهل الوصول إليها، لتوزيع المواد الغذائية عليها.



