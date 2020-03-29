AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توزيع مواد غذائية مجانا على الأسر الأكثر احتياجا في السويس

الأحد 29/مارس/2020 - 09:10 م
توزيع مواد غذائية
توزيع مواد غذائية مجانا على الأسر الأكثر احتياجا في السويس
Advertisements
حسن غنيمة

وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، ، مواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا و المتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بمراكز المحافظة .


وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها الأمانة بعنوان " دايما معاك " ، تحت رعاية المهندس عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.


حيث قامت أمانة الحزب، في قسم عتاقة بإشراف المهندس أحمد حامد، أمين الحزب في القسم، بتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بعددا من المناطق المختلفة داخل نطاق الحى.


ومن جانبه قال المحاسب أحمد خشانة، إن المبادرة التى أطلقتها الأمانة تستمر لمدة 5 أيام، حيث سيتم توزيع المواد الغذائية بالمجان على الأسر المتضررة على مستوى أحياء السويس الخمسة.


وأشار "خشانة"، إلى إن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة ، لافتا إلى أنه أمانات الحزب بأقسام السويس، قامت بإجراء بحث اجتماعي، لتحديد الأسر المستحقة، ليسهل الوصول إليها، لتوزيع المواد الغذائية عليها.

 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن يواصل توفير سيارات متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة في العجوزة

توزيع 12 ألف غطاءً وبطانية في كفر الشيخ.. تفاصيل

دعم الأسر الأكثر احتياجا.. مبادرة لتوزيع مواد غذائية على عمال اليومية في الغربية

الأورمان توزع مواد غذائية وإعانات نقدية للأسر المتضررة من أزمة كورونا في المنيا.. صور

ترشيحاتنا

كاش مايوه.. دوللي شاهين تثير الجدل على الشاطئ.. والجمهور: فرحتينا في زمن كورونا

طارق عامر: أوفينا بما وعدنا به.. والقيادة السياسية كلمة السر

مذيعة شهيرة تتعرض لحادث.. تفاصيل

هل يجوز الإفطار في شهر رمضان للوقاية من فيروس كورونا ؟ علي جمعة يجيب

خرافات وحقائق حول غسيل محرك السيارة

كيف نصوم رمضان لو استمر فيروس كورونا؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و 4 وفيات

مفاجأة غير متوقعة.. شاهد التموين تكشف عن قرارات جديدة عن البطاقات

طارق عامر: أوفينا بما وعدنا به.. والقيادة السياسية كلمة السر

صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين قبل أول مايو مراعاة لأزمة كورونا

تراجع أسعار البنزين في مصر الأسبوع القادم.. محافظ البنك المركزي يكشف

طارق عامر يكشف لـ أحمد موسى لماذا تم وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك

مناشدة عاجلة من البنك المركزي لأصحاب البطاقات الائتمانية والفيزا كارد ..فيديو

ننشر جداول امتحانات مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد اعتمادها من وزير التعليم

تركيا تسجل قفزة مرعبة في أعداد إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

وسط اتهامات الصين وأمريكا.. أول تعليق من روسيا على أصل فيروس كورونا

خبر محزن .. خبيرة تتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد 6 أشهر بسبب فيروس كورونا

التموين تزف بشرى للمواطنين حول مخزون السلع.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سلطة تونة بالبصل الأخضر وموس السلمون المدخن وسلطة بطاطس بالتونة

عود البطل ملفوف.. وصلة رقص لـ هايدي كرم وشقيقتها على تيك توك.. شاهد

لأول مرة .. تويوتا تظهر طرازين جديدين أثناء اختبارهم .. صور