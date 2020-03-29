AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي: الشركات وعدت بتوفيق أوضاع التعامل بالكاش وغرامات للمخالفين

الأحد 29/مارس/2020 - 09:26 م
عامر
عامر
Advertisements
محمد يحيي

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الشركات التي تتعامل مع الكاش وعدت بتوفيق أوضاعها في أسبوعين مقبلين.


وأضاف "عامر"، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسي عبر برنامج "على مسئوليتي"، أنه من المقرر مراجعة قرار السحب والإيداع بعد أسبوعين، إذ إنه من غير المقبول تخزين الكاش خارج الجهاز المصرفي والتأثير علي الأسواق، موضحا أنه في 3 أسابيع تم سحب 30 مليار جنيه "كاش" من البنوك.


وأوضح أن هذه الآثار تسببت في نقص السلع بالسوبر ماركت مع وجود تخوف لدى المستهلكين من استمرار الوضع على ما هو عليه، موضحا أنه وفقا لقرار البنك المركزي بتقليل التعامل بالكاش، فإن هناك إتاحة للتحويلات عبر الموبايل.


وأضاف "عامر"، أنه وفقا لقانون البنوك الجديد، فإنه من المقرر فرض غرامات على كل من يبيع بالكاش، إلا في حدود مبلغ مالي معين، مؤكدا أن التحويل هو الحل.


وأشار إلى أنه وفقا لمبادرة الشمول المالي التي ينفذها الجهاز المصرفي، فإن الشركات ومقدمي خدمات البيع ستكون تكلفة أعلى إذا تم التعامل بالكاش والقانون يضمن ذلك وهو معتمد.


وذكر أنه تم اعطاء مهلة عامًا لتوفيق الأوضاع بالنسبة إلى التجار للتعامل بالكاش ثم سيتم فرض غرامات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرامات مالية على معارض السيارات فى حالة التعامل النقدي.. طارق عامر يوضح السبب

البنك المركزي: إعفاء الشركات من قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب .. فيديو

بعد التأجيل لمدة 6 أشهر.. هل تم إلغاء الفائدة على القروض.. البنك المركزي يجيب

محافظ البنك المركزي: استيراد ورق طباعة الأموال من إنجلترا وكندا.. فيديو

محافظ البنك المركزي: وفرنا كل الاعتمادات المالية لتوفير السلع للمستوردين

محافظ البنك المركزي: اقتصاد مصر قوي.. ولدينا 540 مليار جنيه سيولة كاش خارج البنوك

ترشيحاتنا

كيف نصوم رمضان لو استمر فيروس كورونا؟.. الإفتاء ترد

أخبار الرياضة.. إكرامي يوقع رسميا لـ بيراميدز.. الكاف يحسم مصير مباراتي الأهلي والزمالك.. الحرب تشتعل بين كهربا والقلعة البيضاء

شرف ليك تعدي من أمام بابه.. رد قاسي من نجم الزمالك على تصريحات عصام الحضري

مناشدة عاجلة من البنك المركزي لأصحاب البطاقات الائتمانية والفيزا كارد ..فيديو

تناولها فورا .. 3 أطعمة مناسبة لفترة مقاومة الفيروسات

عود البطل ملفوف.. وصلة رقص لـ هايدي كرم وشقيقتها على تيك توك.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سلطة تونة بالبصل الأخضر وموس السلمون المدخن وسلطة بطاطس بالتونة

عود البطل ملفوف.. وصلة رقص لـ هايدي كرم وشقيقتها على تيك توك.. شاهد

لأول مرة .. تويوتا تظهر طرازين جديدين أثناء اختبارهم .. صور