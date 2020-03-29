سنخرج من وباء كورونا على هذا الحال.. خالد الجندي: أفضل وإلى الله أقرب

وأوضح «الجندى» خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أنه على الإنسان

أن يظن فى خالقه أنه سيكرمه ويعطيه ولا يعتقد أن ربه سيسيء إليه، وتابع: "رب العزة يقول عن ذاته إن رحمتى سبقت غضبى.. وعليه حسب ظن العبد بالله سيعطيه.. ربنا يستحى أن يخيب ظن عبده به".