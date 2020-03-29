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ديني

سنخرج من وباء كورونا على هذا الحال.. خالد الجندي: أفضل وإلى الله أقرب

الأحد 29/مارس/2020 - 09:35 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن صفات الله سبحانه وتعالى جميعها صفات كرم وعطاء، وعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله ويتوكل عليه ويأخذ بالأسباب.

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وأوضح «الجندى» خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أنه على الإنسان أن يظن فى خالقه أنه سيكرمه ويعطيه ولا يعتقد أن ربه سيسيء إليه، وتابع: "رب العزة يقول عن ذاته إن رحمتى سبقت غضبى.. وعليه حسب ظن العبد بالله سيعطيه.. ربنا يستحى أن يخيب ظن عبده به".

وشدد على أن الثقة فى الله سبحانه وتعالى إنما هي من صلب العقيدة الإسلامية، وعلى المؤمن أن يعلم أن الله عز وجل رحيم وغفور وبيده كل شىء، وبناء عليه يجب علينا جميعًا أن نحذر من التشاؤم كون ذلك من ضعف العقيدة.

 وأكد أننا حتمًا سنخرج من هذا الوباء - فيروس كورونا- أفضل مما كنا من قبله وسنكون قريبون إلى الله سبحانه وتعالى أكثر مما كنا عليه".
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