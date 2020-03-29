سنخرج من وباء كورونا على هذا الحال.. خالد الجندي: أفضل وإلى الله أقرب

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن صفات الله سبحانه وتعالى جميعها صفات كرم وعطاء، وعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله ويتوكل عليه ويأخذ بالأسباب.
وشدد على أن الثقة فى الله سبحانه وتعالى إنما هي من صلب العقيدة الإسلامية، وعلى المؤمن أن يعلم أن الله عز وجل رحيم وغفور وبيده كل شىء، وبناء عليه يجب علينا جميعًا أن نحذر من التشاؤم كون ذلك من ضعف العقيدة.
وأكد أننا حتمًا سنخرج من هذا الوباء - فيروس كورونا- أفضل مما كنا من قبله وسنكون قريبون إلى الله سبحانه وتعالى أكثر مما كنا عليه".