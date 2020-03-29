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رياضة

محمد صلاح وساديو ماني يدفعان ضريبة فيروس كورونا بهذه الطريقة.. تفاصيل

الأحد 29/مارس/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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عمر سلامة
مازال فيروس كورونا يضع العالم في مأزق شديد أمامه، ولا يزال هناك ارتفاع بشكل مذهل في عدد الحالات بشكل عام، وعدد حالات المشاركين في الرياضة بشكل خاص سواء لاعبين أو أجهزة فنية أو أجهزة طبية أو إداريين.
 

وأدى الفيروس إلى ذعر شديد داخل الدوري الإنجليزي، خصوصا بعد إصابة بعض لاعبي فرق الدوري بالفيروس، كما أن عدد الإصابات في بريطانيا يزداد كل يوم عن الآخر، ووصل إلى إصابة رئيس الوزراء البريطاني، ووزيرة الصحة بالفيروس المستجد. 


وتواجه الأندية الإنجليزية مشكلة كبيرة الآن بخلاف مواجهة فيروس كورونا، وهي الالتزامات المالية الضخمة التي تتحملها الأندية رغم توقف الدوري الإنجليزي، والتي قد تؤدي إلى إفلاس بعض الأندية؛ لأن الدخل متوقف، ولهذا ظهرت بعض الأقاويل التي تطالب بتخفيض الرواتب.


وأشارت صحيفة «صن» البريطانية إلى أن هناك اتجاها كبيرا لخفض رواتب لاعبي الدوري الإنجليزي بجميع مستوياته؛  لمواجهة الأزمة المالية الطاحنة والتي نتجت عن انتشار الفيروس، وتوقف كافة المسابقات سواء المحلية أو الأوروبية.


وأكملت الصحيفة ان التخفيض سيكون على قدر راتب كل لاعب وسعره، فاللاعبون الكبار مثل محمد صلاح وماني وأوزيل، سيكون التخفيض كبيرا عليهم نظرا لكبر رواتبهم، ومن المتوقع أن يصل التخفيض إلى مليون يورو على كل لاعب خلال الأشهر الثلاثة التي توقفت بها كرة القدم.


جدير بالذكر أن أندية الدوري الإنجليزي تصرف حوالي 2.2 مليار يورو سنويا على رواتب اللاعبين، وبعد هذا التخفيض، من المتوقع تنازل اللاعبين عن حوالي 117 مليون يورو. 
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