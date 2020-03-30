محمد صديق: أحترم جمهور القطبين وإبراهيم سعيد أفضل مدافع في جيله والعندليب زملكاوى

أكد محمد صديق نجم الزمالك والأهلي والمنتخب الوطنى السابق احتراما لجمهور القطبين الأهلي والزمالك مؤكدًا ان جماهير القطبين هما من صنعوا تاريخه ومن غير المعقول ان اوجه اى هجوم لأعظم جمهور تعاملت معه على مدار مسيرتى مع الساحرة المستديرة .





وأضاف: سعيد أيضا ببدايتي من خلال قطاع الناشئين بالمقاولون العرب والذى ساهم في صناعة ونجومية محمد صديق قبل لعبى للقطبين الكبيرين .

ونفي محمد صديق خلال تصريحاته الخاصة انه لم يقصد الإساءة لإبراهيم سعيد مدافع الأهلي السابق مؤكدا أن تصريحاته الاخيرة لأحد البرامج الرياضية فهمت بشكل خاطئ وحاول احد الاعلاميين افتعال ازمة بدون لازمة وحاول الاصطياد في الماء العكر لافتعال مشكلة لى مع إبراهيم سعيد الذى اعتبره افضل مدافع في هذا التوقيت .