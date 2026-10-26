قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرافعة الدفاع تؤجل محاكمة 73 متهما بخلية اللجان النوعية في التجمع لـ 13 ديسمبر
تأجيل محاكمة 39 متهما في قضية الهيكل الإداري بالتجمع لـ 11 يناير 2017
الخارجية ترحب بإطلاق برنامج "كونكت" غرب إفريقيا والساحل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة
الجيش الأردني: سلاح الجو استهدف تنظيمات إرهابية في جنوب سوريا مرتبطة بهجوم كنيسة الكرك
التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة
الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة الكرة الذهبية
منتخب مصر للناشئين يكتسح العراق بخماسية نظيفة في كأس الخليج
بعد الارتفاع العالمي .. مفاجأة في أسعار الذهب في مصر اليوم
تداعيات حرب إيران.. كيف يتأثر الاقتصاد المصري بتحولات أسواق الطاقة والتجارة؟
اليمن يدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك
التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والأوراق المطلوبة
الحياة بقى لونها أصفر.. ضباب سام يخنق إندونيسيا ومخاوف على الأطفال بسبب الحرائق| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد الموافقة على التفويض.. برلماني: مصر حريصة على أمن الأشقاء العرب

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب علاء سليمان الحديوي، عضو لجنة النقل بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، تعكس ثوابت السياسة المصرية الراسخة تجاه الأشقاء العرب، وحرص الدولة المصرية على حماية الأمن القومي العربي وصون استقرار المنطقة.

دعم الأشقاء 

وقال الحديوي ، إن الموقف المصري يجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر والمملكة العربية السعودية، ويؤكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، مشددًا على أن مصر كانت وستظل داعمًا رئيسيًا لأشقائها العرب، انطلاقًا من مسؤوليتها القومية وإيمانها بأن أمن الدول العربية واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها.

وأضاف عضو لجنة النقل بمجلس النواب ، أن موافقة البرلمان على التفويض، في إطار التنسيق المشترك بين البلدين، تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تقف بقوة إلى جانب أشقائها، وترفض أي اعتداءات تستهدف أمن الدول العربية أو تهدد سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي العربي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق المستمر لمواجهة التحديات الإقليمية.

تفويض مجلس النواب

وأوضح الحديوي ، أن التحركات المصرية تأتي في إطار رؤية وطنية مسؤولة تستهدف الحفاظ على أمن مصر والمنطقة، والتعامل مع التطورات الإقليمية بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويحمي مقدراتها، مع دعم المساعي الرامية إلى احتواء الأزمات ومنع اتساع دائرة الصراع.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا للتعاون العربي القائم على وحدة المصير والمصالح المشتركة، لافتًا إلى أن قوة هذه العلاقات تمثل ضمانة مهمة في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، وأن التنسيق بين القاهرة والرياض ضرورة استراتيجية للحفاظ على استقرار المنطقة وصيانة مقدرات شعوبها.

واختتم النائب علاء سليمان الحديوي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أشقائها، وستظل حريصة على أمنهم واستقرارهم، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن التضامن العربي الحقيقي هو السبيل لحماية مقدرات الأمة ومواجهة التحديات الراهنة، داعيًا الله أن يحفظ مصر والمملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية من كل سوء، وأن يديم على الأمة العربية نعمة الأمن والاستقرار.

النواب مجلس النواب البرلمان نواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

مجلس النواب

طلب إحاطة لكشف مصير 4763 طبيبا بيطريا وتأخر تدريبهم بوزارة الزراعة

ترشيحاتنا

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين: كفاية تضحية.. اختيار نفسك أحيانا أعظم قرار في حياتك

الرمان

طريقة عمل سلطة الرمان في المنزل.. وصفة منعشة وصحية بخطوات بسيطة

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالصور

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد