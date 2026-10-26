قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حفل الكرة الذهبية.. لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2026
برلمانية: استدامة مشروعات المياه تبدأ من إدارة ذكية للموارد.. والتصنيع المحلي يحمي حق الأجيال القادمة
بيراميدز يحصد جوائز حفل The Best.. هاني سعيد والشيبي وزيكو الأفضل
هيئة الاستثمار: أكثر من 3300 شركة صينية تعمل في مصر وتوفر فرص عمل
نادين خان: والدي محمد خان كان بيقدم الستات في أفلامه كشخصيات قوية ومؤثرة
أحمد رضا خارج حسابات الأهلي.. عمرو الدردير يكشف تفاصيل جديدة بعد الأزمة مع المدرب
العطيفي: حماية أمن السعودية مسؤولية عربية مشتركة
الأمم المتحدة: الأراضي الفلسطينية المحتلة تسجل أعلى عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال عالميا
عاطف سالم: نتنياهو يستند لدعم حلفائه الدينيين وترامب في مواجهة المنافسة الانتخابية
وزير التموين: إنشاء 284 مركزًا على مستوى الجمهورية لطرح 30 سلعة بأسعار مخفضة لمدة 6 أشهر
ترامب يعلن مكافأة مليون دولار لمن يبلغ عن هذا الأمر في الولايات المتحدة
السقطي: مراجعة هياكل الأجور قد تراعي اختلاف تكاليف المعيشة وتدعم جذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نادين خان تبكي خلال حديثها عن والدها: رحيله غيّر حياتي تمامًا

نادين خان تبكي وهي تتحدث عن والدها: رحيل محمد خان غيّر حياتي تمامًا
نادين خان تبكي وهي تتحدث عن والدها: رحيل محمد خان غيّر حياتي تمامًا
شيماء جمال

كشفت المخرجة نادين خان أن علاقتها بوالدها المخرج الراحل محمد خان لا تزال حاضرة في حياتها، مؤكدة أنها ما زالت تتحدث معه باستمرار، حتى عندما تبدأ التفكير في مشروع فيلم أو مسلسل جديد، وكأن الحوار بينهما مستمر رغم رحيله.

وأوضحت أن وفاته جاءت مفاجئة وسريعة، إذ لم يكن يعاني مرضًا طويلًا، وإنما تدهورت حالته خلال أيام قليلة قبل وفاته.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ رحيل والدها غيّر حياتها تمامًا، ولم تتمالك دموعها وهي تتحدث عن أثر فقدانه فيها.

وأكدت أنه كان من أهم الشخصيات في حياتها، وأن تأثيره لا يزال حاضرًا معها، مشيرة إلى أنها تحمل الكثير من صفاته وتأثيره على المستويين الشخصي والفني.

وتحدثت نادين خان عن مكانة والدها في السينما والثقافة، معربة عن امتنانها لما قدمه من أعمال فنية، وقالت إن محمد خان غيّر في الثقافة المصرية وترك أثرًا إيجابيًا فيها، كما منح القوة للشخصيات التي قدمها في أفلامه وللشخصيات التي تشبهه في الواقع، ووجهت إليه رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن تقديرها لإرثه الفني قائلة: «شكرًا أنك عملت الفن ده».

وأشادت الإعلامية لميس الحديدي بأعمال محمد خان، مشيرة إلى أنه قدّم أفلامًا تحدثت عن الإنسان والمصريين البسطاء والفتيات الصغيرات والرجال الذين يواجهون الأزمات، وهو ما جعل أعماله تعبر عن شرائح واسعة من المجتمع، وأكدت أن أفلامه ستظل قابلة للمشاهدة بعد مئة عام، وأن عددًا منها يحتل مكانة ضمن أهم مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية.

ووافقت نادين خان على هذا التقدير، مؤكدة أن بعض أفلام والدها موجودة بالفعل ضمن قوائم أهم مئة فيلم في السينما المصرية، وإن لم تتذكر العدد الدقيق، مشيرة إلى أنها تعتقد أن هناك ثلاثة أو أربعة أفلام له ضمن هذه القائمة.

نادين خان محمد خان رحيل محمد خان الثقافة المصرية إرث محمد خان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

مجلس النواب

طلب إحاطة لكشف مصير 4763 طبيبا بيطريا وتأخر تدريبهم بوزارة الزراعة

ترشيحاتنا

جيهان راتب

جيهان راتب: لم أكسب من الفن وصرفت عليه.. ودخلي حاليًا معاش والدي

ليلى علوي

ليلى علوي: محمد خان إنسان لا يعرف المستحيل وكان أحلى ديكتاتور

حسن الرداد

محافظ على نفسي.. حسن الرداد يكشف سر تدريباته الرياضية ورشاقته| خاص

بالصور

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد