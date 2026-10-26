وزير التموين يناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك: لا تحصلوا على أكثر من احتياجاتكم



أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية ترشيد الاستهلاك وعدم الحصول على كميات من السلع تتجاوز الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الفروق السعرية بين السلع قد تدفع البعض إلى شراء كميات إضافية، وهو ما قد يؤدي إلى استغلال هذه الممارسات في التأثير على حركة الأسواق.

ودعا وزير التموين المواطنين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” إلى الالتزام بمعدلات الاستهلاك المناسبة لاحتياجاتهم، بما يسهم في الحفاظ على توافر السلع واستقرار الأسواق، ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى زيادة الطلب بصورة غير مبررة.

واستعرض فاروق جهود الدولة في دعم المزارعين المصريين وتشجيعهم على توريد القمح المحلي، موضحًا أن الحكومة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال العام السابق، مع زيادة سعر التوريد بنسبة 17%.

وأشار إلى أن الدولة أعلنت سعر توريد الأردب عند 2500 جنيه، بما يعادل نحو 310 دولارات للطن وفقًا للتقديرات الواردة في التصريح، في حين كانت تكلفة استيراد القمح تبلغ نحو 270 دولارًا للطن.

تعزيز الأمن الغذائي

وأكد الوزير أن الحكومة حرصت على تقديم سعر مجزٍ للمزارع المصري، حتى وإن تجاوز السعر المحلي تكلفة الاستيراد، وذلك في إطار دعم الفلاحين وتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي للدولة.