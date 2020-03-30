نفذت 11 واقعة.. حبس عصابة سرقة العيادات والمراكز الطبية

قررت النيابة العامة حبس مسجل شقى خطر وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة العيادات والمعامل الطبية بنطاق القاهرة والجيزة.
وأكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن قيام شخصين (مسجل شقى خطر- مقيم بدائرة قسم الدقى ، وآخر "عاطل"– له معلومات جنائية - مُقيم بالقليوبية)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة العيادات والمعامل الطبية بنطاق دوائر أقسام مديريتى أمن "القاهرة، والجيزة".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما "فرد خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار- أدوات عبارة عن "أجنة، مفتاح، مفك".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 11 حادثا بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع عبارة عن "5 شاشات - 2 جهاز "لاب توب" - جهاز كمبيوتر – 2 شاشة كمبيوتر- ماكينة طباعة - 4 هواتف محمولة - ماكينة فيزا - جهاز ضغط- مبلغ مالى" بأماكن إخفائها، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها فى تلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى وقائع السرقة.