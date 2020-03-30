نفذت 11 واقعة.. حبس عصابة سرقة العيادات والمراكز الطبية

قررت النيابة العامة حبس مسجل شقى خطر وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة العيادات والمعامل الطبية بنطاق القاهرة والجيزة.





وأكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن قيام شخصين (مسجل شقى خطر- مقيم بدائرة قسم الدقى ، وآخر "عاطل"– له معلومات جنائية - مُقيم بالقليوبية)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة العيادات والمعامل الطبية بنطاق دوائر أقسام مديريتى أمن "القاهرة، والجيزة".





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما "فرد خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار- أدوات عبارة عن "أجنة، مفتاح، مفك".





وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 11 حادثا بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع عبارة عن "5 شاشات - 2 جهاز "لاب توب" - جهاز كمبيوتر – 2 شاشة كمبيوتر- ماكينة طباعة - 4 هواتف محمولة - ماكينة فيزا - جهاز ضغط- مبلغ مالى" بأماكن إخفائها، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها فى تلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



