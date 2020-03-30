نادر السيد يكشف كواليس بداياته مع الزمالك

قال الكابتن نادر السيد، حارس مرمى نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن بداياته كانت في نادى دكرنس ومنه إنتقل إلى نادى الزمالك عام 1988 وأن بدايته الكروية كانت حارس مرمى.





وأضاف نادر السيد في تصريحات لبرنامج on side الذى يقدمه الإعلامى أحمد هانى زادة على قناة الحدث اليوم أنه يكن بالفضل لنجوم التدريب الذين قدموه للكرة أمثال الكباتن عادل المأمور وحازم كرم وفكرى صالح وذكر الحارس السابق أن العلاقة الطيبة بينه وبين الزميل هى الباقية فقرار المشاركة يخص المدير الفنى فقط فهو صاحب الاختيار.





واستكمل في حديثه أن بدايته في نادى الزمالك كانت مع الكابتن غانم سلطان وكابتن عبد الرحيم محمد وأن البداية الحقيقية كانت مع الأسكتلندى ديف مكاى وكابتن فاروق جعفر.



