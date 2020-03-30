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رياضة

نادر السيد: أحمد ناجي رفض وجودي في الأهلي .. ودخلت في مشادة مع الحضري

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:48 ص
صدى البلد
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أحمد هاني - ملك موسي
صرح الكابتن نادر السيد حارس مرمى نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق بأن الكابتن أحمد ناجى كان ضد وجوده في النادي الأهلي وأنه دخل في مشادة معه في أحد التدريبات مؤكدا له أن عقده يمتد ثلاث سنوات وأنه لن يرحل.

وأضاف نادر السيد في تصريحات لبرنامج "on side" الذي يقدمه الإعلامى أحمد هانى زادة على قناة الحدث اليوم أنه كانت هناك خلافات دائمة بين الحارس الدولي السابق عصام الحضري ومدربه أحمد ناجي.

وذكر الحارس السابق أن بدايته الإعلامية كانت في برنامج صباح الخير يا مصر وبعدها كانت تجربتى في قناة on tv وتجربتى مع قناة الأهلي كانت من أهم تجاربي الإعلامية فقد كانت قناة الأهلي تحت رعاية راديو وتلفزيون العرب art والرئيس التنفيذي للقناة حينها كان الأستاذ مصطفى جمعة وهو زمالكاوي وشرف لي أنني أكون عضوا في مجلس إدارة شركة الأهلي للإعلام التى تولت تنظيم قناة الأهلي وكانت الفكرة أن تكون قناة رياضية عامة للنادى الأهلي.

وتعد تلك الفترة من أفضل فترات قناة الأهلي علي المستوي المهني. واستكمل في حديثه أن اختياره لإدارة قناة الأهلي كان لقدراته الإعلامية وقدرته أيضا على القيادة مشيرا إلي أن الكابتن حسن حمدي ليس مجاملا في عمله وأنه وثق به وقام بتعيينه في القناة وليس مشكلة نادر السيد أنهم تجاهلو عدلي القيعي خلال هذا التوقيت.
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