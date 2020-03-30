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منوعات

تحذير لصغار السن.. علامة صغيرة تشير إنك مصاب بـ فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
الأعراض هي طرف الخيط الذي يقود إلى معرفة إصابة شخص بفيروس كورونا أم لا، ومن هنا حذر مسؤولو الصحة الناس من البحث عن السعال الجاف أو الحمى كعلامات أولى للفيروس التاجي، ولكن هناك عرضًا آخر يؤثر على المرضى الأصغر سنًا.

فقد أفاد بعض المصابين بأنهم يعانون من نقص في الرائحة والطعم، المعروف باسم فقر الدم على الرغم من عدم وجود العلامات المعتادة للسعال أو الحمى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقد ضم العلماء هذا العرض الآن كأحد أعراض ناقلات خفية لفيروس كورونا التاجي.

حث البروفيسور نيرمال كومار ، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمملكة المتحدة ، الناس على عزل أنفسهم إذا كان لديهم هذا العرض.

وأوضح  الطبيب أن المرضى الصغار قد لا يكون لديهم أي أعراض مهمة مثل السعال والحمى ، لكنهم ربما يعانون من فقدان حاسة الشم والتذوق ، مما يوحي بأن هذه الفيروسات موجودة في الأنف.

كما أشار إلى أن هناك بالفعل أدلة جيدة من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا على أن أعدادًا كبيرة من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بـ covid-19 قد أصيبوا بفقر الدم / نقص سكر الدم وفقدان حاسة الشم.

أفادت الدراسات التي تم إجراؤها على مصابين بالفيروس  أنه  ما يقرب من ثلث المرضى الذين ثبتت إصابتهم في كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا بأنهم يعانون من فقدان للرائحة.
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