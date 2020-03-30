بسبب أزمة كورونا.. شاب مصري في إيطاليا يضرب مثالاً في الجدعنة.. صور

رغم المعاناة الكبرى التي يعيشها سكان دول العالم بسبب الفيروس التاجي كورونا، إلا أن هناك قصصاً وبطولات فردية وجماعية يحرزها الأشخاص في تلك الأزمة، لتصيب الهدف الأساسي وهي مساعدة الناس على عبور تلك الفترة.





ففي إيطاليا وما تعيشه من أوقات شديدة الصعوبة حاليًا، أحرز شاب مصري هدفا إنسانيا من العيار الثقيل، فقد أتاح بضاعته للمارة يحصل عليها من يريد ويرحل دون أن يسدد مليم واحد من قيمتها للشاب.





فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمتجر فواكه وخضراوات يعرض بضاعته بالخارج، وترك فوقها لافتة دون عليها باللغة الإيطالية: "قبل 10 أعوام رحبتم بي والآن أريد أن أشكركم، كل شيء سيكون على مايرام، إذا احتجتم خذوا مجانًا من الخضار و الفاكهة التي تجدونها فوق هذه المنضدة، سامح".





‏ويذكر أن هذا المتجر يعود لشاب مصري يدعى سامح، يبلغ من العمر 34 عامًا، وتعود ملكية متجر الخضار و الفاكهة بمقاطعة بيرجمو في الشمال الإيطالي له.