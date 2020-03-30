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رياضة

مقترح جديد لاستكمال الدوري الإنجليزي وموافقة مبدئية من معظم الأندية

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:10 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكدت تقارير صحفية صباح اليوم الإثنين، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد توصل لاتفاق مع رابطة "البريميرليج" لاستكمال منافسات الدوري هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "ذي إندبندنت" الإنجليزية، أن الاتحاد الإنجليزي يدرس إقامة المباريات على طريقة كأس العالم فى معسكرات معزولة في مدينتي لندن وميدلانز، خلال شهري يونيو ويوليو، على أن تبث جميع المباريات الـ 92 المتبقية.

أشارت الصحيفة إلى أن إقامة بقية المباريات بدون جماهير هو الحل الأقرب للتنفيذ، بعدما أبدى الجميع موافقة مبدئية عليها.

وأضافت الصحيفة أن العقبة الوحيدة التي قد تواجه تلك الخطة هي انتهاء عقود العديد من اللاعبين بنهاية هذا الموسم، والذي من المفترض أن ينتهي في الثلاثين من شهر يونيو.

يذكر أن الدوري الإنجليزي قد تم إيقافه حتى الثلاثين من شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا، وكان ليفربول متصدرًا لجدول الترتيب، بعد مرور 29 جولة، وكان يحتاج فقط لتحقيق انتصارين لضمان حسم اللقب.
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