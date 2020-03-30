مقترح جديد لاستكمال الدوري الإنجليزي وموافقة مبدئية من معظم الأندية

أكدت تقارير صحفية صباح اليوم الإثنين، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد توصل لاتفاق مع رابطة "البريميرليج" لاستكمال منافسات الدوري هذا الموسم.



وذكرت صحيفة "ذي إندبندنت" الإنجليزية، أن الاتحاد الإنجليزي يدرس إقامة المباريات على طريقة كأس العالم فى معسكرات معزولة في مدينتي لندن وميدلانز، خلال شهري يونيو ويوليو، على أن تبث جميع المباريات الـ 92 المتبقية.





أشارت الصحيفة إلى أن إقامة بقية المباريات بدون جماهير هو الحل الأقرب للتنفيذ، بعدما أبدى الجميع موافقة مبدئية عليها.



