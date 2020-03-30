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ليلى عبد اللطيف: توقعت بفيروس خطير يضرب العالم.. وأزمة سوريا ستنتهي في هذا التوقيت

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:22 ص
اللبنانية ليلى عبد
اللبنانية ليلى عبد اللطيف
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صدى البلد
قالت اللبنانية ليلى عبد اللطيف، إنها تشعر بأشياء كثيرة تكون خطيرة ستحدث في العالم، مشيرة إلى أنها لا ترغب في الإفصاح عنها كي لا يخاف الناس.

وتابعت خلال استضافتها ببرنامج "لازم نحكي"، أنه لا يوجد إنسان يتوقع بنسبة 100% إنما يشعر بأشياء قد تحدث بنسبة كبيرة، مشيرة إلى أنها ترى المستقبل يملؤه القلق.

وأكدت أنها لا تنخرط في السياسة أو التحليلات السياسية ، ولكنها تتنبأ بأحداث عالمية ومحلية.

وتابعت أنها توقعت حدوث وباء قاتل سيبدأ بالصين، مشيرة إلى أن سوريا ستكون في أحسن حالتها آخر 2020 أو بداية 2021.

وكانت ليلى عبد اللطيف، قد توقعت سابقا بانتشار وباء خطير خلال سنة 2020 في كل دول العالم.

وقالت عبد اللطيف إن فيروس كورونا هو حرب بيولوجية افتعلتها الولايات المتحدة لمحاربة الصين، ولكنه خرج عن سيطرتها، مضيفة أن الفيروس سينتهي خلال شهرين في الدول العربية.

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