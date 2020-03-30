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مرأة

بعد تحذيرات وزارة الصحة.. نصائح مهمة للحد من انتشار فيروس كورون

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:11 ص
كورونا
كورونا
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هاجر هانئ
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الأسبوعين السادس والسابع أخطر الأسابيع في تخطي وباء فيروس كورونا ومن الممكن أن يكون الأسبوع الثامن حاسما أيضا.

وأضافت هالة زايد خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، إننا نأمل أن تكون الإصابات بأقل عدد ممكن، وذلك لأن الأسبوع السادس في الدول التي تفشى بها فيروس كورونا كان بها آلاف الحالات في اليوم الواحد.

وفى هذا السياق، وجه الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، بعض النصائح التى لا بد من مراعاتها وتطبيقها خلال الفترة الحالية حتى تساعدك على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.. على النحو التالي:

-الإكثار من تناول اليوسفي والبرتقال
-الحرص على تناول طبقة السلطة الخضراء المضاف اليه الليمون يوميا
- تناول معلقة عسل نحل صباح كل يوم مع التزام مرضي السكر بأدويتهم وانتظامهم في العلاج
- تناول معلقة زيت زيتون قبل الوجبة الرئيسية يوميا
- الحرص على غسل اليدين والفم بالماء والصابون قبل وبعد جميع الوجبات
- الابتعاد نهائيا عن تناول أي أطعمة ومشروبات من باعة جائلين في الشارع
- عدم استخدام أي أدوات شرب أو طعام بالاشتراك مع آخرين
- الاحتفاظ دائما بمناديل ورقية تستخدم للسعال أو العطس ويتم التخلص منها بطريقة صحية
-الحرص على التهوية الجيدة جدا في المنازل والمكاتب ووسائل المواصلات وفصول الدراسة
- التوقف عن عادة المصافحة والتقبيل للكبار والأطفال

كما نصحت الدكتورة جيني هاريس، نائبة كبير الأطباء في إنجلترا، بأنه يفضل عدم الخروج من المنزل فى فترة ذروة انتشار فيروس كورونا إلا فى الحالات الضرورية مثل:

تسوق الضروريات
ممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم
الحاجة الطبية أو تقديم الرعاية
السفر من وإلى العمل (إذا كنت لا تستطيع العمل من المنزل)
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