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رياضة

الهلال السعودي يفعل بند التجديد لعام إضافي في عقد جوميز

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:04 ص
جوميز
جوميز
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إسراء أشرف
اقترب نادي الهلال السعودي، من إعلان بقاء نجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليغلق الباب أمام رحيله المحتمل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتمتلك إدارة نادي الهلال عقدًا إلزاميًا ببقاء جوميز في صفوف الفريق، لمدة عام إضافي جديد.

وبحسب مصادر صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي الهلال، فعل بند التجديد لعام إضافي في عقد جوميز معه، ليستمر النجم الفرنسي للموسم الثالث على التوالي.

وأوضحت الرياضية في تقريرها، أن عقد جوميز مع الهلال ينص على تفعيل بند التمديد إلى عام ثالث، في حال رغبة الإدارة في ذلك، وهو ما حدث بالاتفاق مع الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد جوميز الجديد سينتهي في صيف 2021، مع احتمالية زيادة المدة في حال تم تمديد العقود الجارية للاعبيين بحسب نظام "فيفا" والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وذكرت الرياضية أن وكيل اللاعب الفرنسي، قد تحدث شفهيًا مع إدارة الهلال في الفترة السابقة، لتوقيع عقد جديد يمتد عامين بدلًا من تمديد العقد الحالي لعام واحد، إلا أن الإدارة فضلت ذلك إلى وقت آخر.

وكان من المقرر، أن ينتهي عقد جوميز مع الهلال في نهاية الموسم الجاري، إلا أن الإدارة فعّلت بند التمديد نظرًا لتألقه مع زعيم آسيا منذ انتقاله للفريق السعودي قبل عامين.
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