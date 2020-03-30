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اقتصاد

رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من تنفيذ عدَّاية نفقية لخدمة مشروعات مرافق المدينة

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدَّاية نفقية أسفل المحور الغربي لخدمة مشروعات المرافق المختلفة بالمدينة، وذلك دون تأثر حركة المرور بالمحور طوال فترة العمل.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطى أن العدَّاية النفقية عبارة عن نفق من المواسير الخرسانية بقطر 6 أمتار وبطول 90 مترا، وبعمق يزيد عن 13 مترًا، مشيرًا إلى أن العدَّاية تم  تنفيذها  بنظام الدفع النفقى الهيدروليكى ليتم تركيب خط الصرف البديل قطر (1200مم) لإمكان عمل الصيانات المطلوبة بعد التشغيل.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن مشروع خط الصرف البديل عبارة عن خط إضافى للخط القائم لنقل مياه الصرف واستيعاب التصرفات وتحقيق المرونة اللازمة وبطول (6 كم) يبدأ من الرافع (3) حتى محطة المعالجة الثلاثية سعة 60 ألف م3/يوم، مشيرًا إلى أن خط الصرف الجديد من  الخرسانة سابقة الإجهاد بطول (5.8كم)، وكذا غرف الدفع والاستقبال، ومن المقرر دخوله الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن العدَّاية النفقية تُعد إحدى المراحل الهامة بمشروع خط الطرد البديل، مضيفًا أن ذلك يأتى فى إطار خطة الجهاز لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ومن ضمنها رفع كفاءة منظومة الصرف الصحى والتى تستهدف رفع كفاءة محطات وشبكات الصرف بالمدينة لتتناسب مع الاحتياجات المستقبلية، بهدف المساهمة فى الاستفادة القصوى من المنظومة فى ظل التغيرات المناخية الحالية، وما تشهده مصر من أمطار تصل إلى حد السيول.

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