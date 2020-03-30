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اقتصاد

البورصة تنتهي من تطوير أنظمة إلكترونية تضمن استمرارية العمل عن بعد مع أطراف السوق المختلفة

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:21 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
انتهت إدارة البورصة من تطوير كافة "أنظمتها الإلكترونية المساعدة للتداول" على النحو الذي يسمح باستمرارية عمل قطاعات البورصة مع كافة أطراف السوق وكذا الموظفين وذلك عن بعد، وبما لا يخل بسرعة وكفاءة إنجاز الأعمال المطلوبة.

ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة البورصة على استمرارية النشاط في سوق الأوراق المالية وتذليل كافة العقبات وكذلك ضمان استقرار التعاملات التي تتم بين قطاعات البورصة وأطراف السوق المختلفة وسرعة وسهولة تنفيذها.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود إدارة البورصة المصرية لدعم جهود الدولة الرامية إلى تعليق كافة التجمعات للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك مع الحفاظ على استمرارية نشاط كافة المؤسسات، حيث سبق ذلك تطوير البورصة من خلال شركة مصر لنشر المعلومات نظام “E-Magles” لتمكين الشركات من عقد اجتماعاتها الكترونيًا لاستمرارية العمل والنشاط اتساقا مع الإطار القانوني المنظم لذلك.

وتضمنت الخدمات المتاحة للعمل عن بعد وفقًا للأنظمة المساعدة للتداول والتي تم تطويرها من قبل إدارة البورصة، نظام إدارة المستثمرين" تكويد العملاء" ونظام العضوية الإلكتروني والملاءة المالية ونظام الحسابات المجمعة "OMNI "، وعلى شركات السمسرة الراغبة في العمل عن بعد بهذه الخدمات التواصل مع إدارة البورصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدء التجارب والتشغيل وفقا لما هو متبع.

من جانبه قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه قد تم تشكيل فرق عمل مختلفة في البورصة لإدارة ومتابعة كافة المستجدات ووضع سيناريوهات تضمن استمرارية العمل ليس فقط على المستوى الداخلي بين موظفين البورصة وبعضهم بل وبين قطاعات البورصة وأطراف السوق المختلقة كالشركات الأعضاء "السمسرة" وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي إلخ.

وتابع فريد،" نعمل عن كثب بالتنسيق مع أطراف السوق المختلفة لضمان استقرار تنفيذ التداولات في السوق وكذا التنسيق لضمان إتمام التسويات اللازمة بعد التداولات"، موضحا أنه يتم عمل متابعة دورية لكافة التطورات لاتخاذ اللازم فالأولوية لاستمرارية النشاط بسرعة وكفاءة مع الحفاظ على سلامة وصحة الموظفين وتجنب انتشار الفيروس المستجد.

وذكر رئيس البورصة، أنه والتزاما بقرارات الحكومة لكافة المؤسسات بالحد من عدد الموظفين المتواجدين داخل مقار عملهم، فقد تم وضع خطة وبما لا تخل بتنفيذ الأعمال اليومية المطلوبة، تضمنت تطوير أنظمة الكترونية تسمح للموظفين بالعمل عن بعد، حيث يعمل حاليًا نحو 60% من موظفي البورصة عن بعد بالتنسيق مع مدرائهم ورؤسائهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة الموظفين.

وأوضح فريد، إنه قد تم الانتهاء من تطوير أنظمة الكترونية تخص قطاعي العضوية والذي يتعامل مع كافة الشركات الأعضاء العاملة في السوق بشكل يومي، وقطاع التكويد أيضا، وتطوير أنظمة ربط تسمح لهم بإتمام تعاملاتهم اليومية عن بعد، وهو الأمر الذي تم تجربته بنجاح على مدار الأيام الماضية.

كل هذا التطوير وأكثر يدعم جهود الدولة المصرية لإتمام عملية التحول الرقمي في إدارة النشاط الاقتصادي بالسرعة والكفاءة المطلوبة" بحسب فريد ، موضحا أنه جار متابعة كافة التطورات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تضمن سلامة واستقرار العمل في البورصة المصرية وسوق الأوراق المالية.
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