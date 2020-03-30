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منوعات

انتحار مريض سرطان عمره 66 عاما بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:39 ص
انتحار مريض سرطان
انتحار مريض سرطان بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا
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هدير علاء
أقدم مريض سرطان في السادسة والستين من عمره على الانتحار أثناء تواجده بمستشفى في منطقة "مانهاتن" بمدينة "نيويورك" الأمريكية بعد تشخيص إصابته بفيروس "كورونا".

وسلط تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن المريض، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان يعاني من سرطان الحلق، وكان متواجدًا في عنبر العزل بالمستشفى، وقد تم العثور عليه ميتًا في غرفته مساء يوم الخميس الماضي، بحسب ما ذكرت مصادر من شرطة "نيويورك".

وأشار التقرير إلى أن المريض كان قد نُقل إلى المستشفى في اليوم السابق لوفاته إثر معاناته من الالتهاب الرئوي، وأكدت الفحوصات الطبية إصابته بـ"كورونا" في وقت لاحق.

وسارعت الممرضات لإنعاشه، لكن تم إعلان وفاته في موقع الحادث.

جدير بالذكر أن مدينة "نيويورك" تعد بؤرة تفشي فيروس "كورونا" بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وقد تجاوز عدد الإصابات في البلاد 142 ألف حالة إصابة.
انتحار مريض سرطان عمره 66 عاما بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا
انتحار مريض سرطان عمره 66 عاما بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا
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