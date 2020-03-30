انتحار مريض سرطان عمره 66 عاما بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا

أقدم مريض سرطان في السادسة والستين من عمره على الانتحار أثناء تواجده بمستشفى في منطقة "مانهاتن" بمدينة "نيويورك" الأمريكية بعد تشخيص إصابته بفيروس "كورونا".





وسلط تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن المريض، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان يعاني من سرطان الحلق، وكان متواجدًا في عنبر العزل بالمستشفى، وقد تم العثور عليه ميتًا في غرفته مساء يوم الخميس الماضي، بحسب ما ذكرت مصادر من شرطة "نيويورك".





وأشار التقرير إلى أن المريض كان قد نُقل إلى المستشفى في اليوم السابق لوفاته إثر معاناته من الالتهاب الرئوي، وأكدت الفحوصات الطبية إصابته بـ"كورونا" في وقت لاحق.





وسارعت الممرضات لإنعاشه، لكن تم إعلان وفاته في موقع الحادث.



