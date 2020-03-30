3 لقاحات روسية جديدة لعلاج فيروس كورونا

كشف رئيس قسم العلوم الطبية الحيوية في أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير تشيخونين، اليوم الاثنين، عن مفاجأة بشأن لقاحات جديدة مضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأكاديمية تشارك في ابتكار ثلاثة لقاحات ذات فعالية.





وونقلت وكالة "نوفوستي الروسية، عن تشيخونين قوله إن الجميع يعلم عن ابتكار مركز "فيكتور" للقاح مضاد لفيروس كورونا؛ مؤكدا أنه ليس لقاحا واحدا بل "أتحدث عن ابتكارات أخرى".





أوضح أن كلية العلوم البيولوجية بجامعة موسكو تقوم بابتكار نموذج للقاح متعدد القدرة لمكافحة فيروس كورونا "يمكن أن يكون مضادا لمجموعة سلالات من فيروس كورونا وليس المستجد فقط"





وأضاف تشيخونين، أنه في معهد شيمياكين للكيمياء العضوية الحيوية، يبتكر الخبراء لقاحا عالي التقنية مضادا لفيروس كورونا المستجد، أساسه جزيئات شبيهة بالفيروسات، باستخدام ما يسمى الأجزاء المكونة لبروتين فيروس كورونا"، مؤكدا أن هذه تقنية عالية مثيرة للاهتمام.





وقال الأكاديمي إنه يعتقد أن هذه التقنية سوف تؤدي إلى "ابتكار لقاح واعد جدا".





وتابع قائلا: "ويجب أن أشير إلى العمل الجاري برئاسة البروفيسور كوزلوف، كبير الخبراء في مجال الحمض النووي، في معهد فافيلوف لعلم الوراثة، الذي يهدف إلى إنتاج لقاح يحمل ثلاثة بروتينات فيروس كورونا، ما يسمح بابتكار لقاح متعدد القدرات".





واختتم تشيخونين حديثه قائلا: "آمل ومتأكد من أننا في النهاية سننتج لقاحا فعالا واسع الفعالية ليس فقط ضد فيروس كورونا المستجد، ومجموعة واسعة من فيروسات كورونا".