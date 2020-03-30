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فن

مستوى وضيع وماضٍ فاضح .. شاهد رسالة نارية من شيما الحاج لإعلامية شهيرة

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:06 ص
شيما الحاج
شيما الحاج
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أحمد إبراهيم
شنت الفنانة شيما الحاج هجومًا شرسًا على الاعلامية نضال الأحمدية بسبب بعض الاخبار المغلوطة التي تعتمد على الفضائح التي نشرتها عنها عبر الموقع الإعلامي الخاص المملوك لها. 

ووجهت شيما الحاج رسالة نارية للاعلامية نضال الأحمدية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال مقطع فيديو، قالت خلاله إن "ما تتبعه الاعلامية نضال الأحمدية لا يليق بالاعلام المحترم ولا يعبر عن المهنية وميثاق الشرف الإعلامي، حيث ان معظم أخبارها تعتمد على فضائح الفنانين، وهو أمر غير لائق". 

وأضافت شيما الحاج قائلة إنها "لا تعتمد على الرقص على فضائح الفنانين والتمايل على اوجاعهم والام الناس وهذا يدل على ماضيها واوجعه الذى تحاول ان تخفيه عن عالمنا فان ما تفعله لا يمكن ان يوصف يغير انه مستوى وضيع ومتدنٍ وانا اترفع عن هذا الامر واننى لم اكن ارد عليها وليس فى مجال الرد ولكن اردت ان اوضح بعض الأمور". 

وأشارت شيما الحاج قائلة : "كل ما يمكن ان اقوله اذا كان بيتك من الزجاج لا تضرب الناس بالحجارة".    
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