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أخبار العالم

إغلاق موسكو بسبب كورونا .. الشوارع مهجورة وكاميرات مراقبة لرصد المخالفين | صور

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:10 م
الساحة الحمراء بموسكو
الساحة الحمراء بموسكو خالية بسبب كورونا
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على صالح
دخلت موسكو اليوم ضمن الدول التي اعلنت تطبيق الإغلاق الكامل في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس التاجي بعد أن سجلت العاصمة موسكو وحدها أكثر من 1000 حالة إصابة بالمرض القاتل كورونا.


وفي اول ايام الاغلاق، اليوم الاثنين، رصدت الشوارع في العاصمة الروسية مهجورة كما بدت الساحة الحمراء فارغة بعد أن أعلن رئيس البلدية سيرجي سوبيانين عن تدابير صارمة، الليلة الماضية.

ويمكن للمواطنين الروس في موسكو مغادرة منازلهم فقط لأسباب محدودة للغاية بما في ذلك التسوق لشراء الطعام والعلاج الطبي وتمشية الكلاب فقط.

ويتزامن هذا الإغلاق مع بداية أسبوع "لا عمل" الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي حيث تم إغلاق المتاجر والمطاعم.

وقال رئيس بلدية موسكو سوبيانين إن الناس تجاهلوا التحذيرات السابقة لتجنب الأماكن العامة والسفر غير الضروري.

وذهب العديد من الأشخاص إلى الحدائق العامة لحفلات الشواء خلال عطلة نهاية أسبوع دافئة بشكل غير عادي ، على الرغم من التوصيات الرسمية.

وكتب سوبيانين على موقعه على الإنترنت عندما أعلن عن إجراءات الحجر الصحي الأكثر صرامة: "من الواضح أن الجميع لم يسمعنا".

وقال إن سكان موسكو سيسمح لهم فقط بالخروج لشراء الطعام أو الأدوية في أقرب متجر لهم ، أو الحصول على علاج طبي عاجل ، أو السير بالكلب في دائرة نصف قطرها 330 قدمًا من منازلهم ، أو إخراج صناديق القمامة.

وقال إنه سيتم السماح للأشخاص الذين يجب أن يذهبوا إلى العمل بمغادرة منازلهم ، مضيفًا أن السلطات ستدخل نظامًا لتصاريح الدخول في الأيام القادمة.

وشوارع موسكو تبدو كما لو كانت مهجورة صباح اليوم الاثنين، على الرغم من استمرار حركة المرور على الطرق في وسط المدينة.

ويساعد نظام ممتد من كاميرات المراقبة في المدينة على التعرف على الوجه للاشخاص المخالفين  لقرارات الإغلاق.

وينشر سوبيانين 200 ألف كاميرا عبر المدينة في سياسة مثيرة للجدل كانت جارية بالفعل قبل بدء تفشي الفيروس التاجي.
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