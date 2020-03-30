اتحاد جدة يقترب من خطف نجم الهلال في مفاجأة مدوية

باتت أيام البرازيلي كارلوس إداواردو لاعب نادي الهلال السعودي، معدودة مع الزعيم، بعد الغموض بشأن استمراره مع الفريق.





وينتهي تعاقد إدواردو مع الهلال في الموسم الحالي، وبات يحق له التوقيع لأي ناد مجانا، وهو دفع الأندية البرازيلية والخليجية لمحاولة الحصول على توقيعه والاستفادة من خدماته في الموسم الجديد.





وأوضح الإعلامي السعودي عايد العليوي عبر صفحته بموقع "تويتر" : "أن إدواردو لاعب الهلال اقترب من الاتفاق مع نادي أهلي جدة لتمثيل الفريق في الموسم الجديد".





وتابع: الطرفين متكتمين على الصفقة من أجل إنهائها بنجاح، خوفا من دخول أي أطراف أخرى عليها".





وطالب الإعلامي أن تقوم إدارة الهلال بالاستفادة من إدواردو ماديا، أفضل من رحيله مجانا.





يذكر أن صفقة إدواردو مع الأهلي، حال تمت وتكللت بالنجاح، تكون ضمن مثل مثيلاتها التي رحلت عن التعاون للهلال والاتحاد بشكل مجاني.