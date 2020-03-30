وصول 247 مصريا من العالقين في الكويت على متن رحلة مصر للطيران

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، خامس رحلات مصر للطيران الجوية الاستثنائية، قادمة من دولة الكويت على متنها 247‪ راكبا من العالقين هناك بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتواصل القنصلية المصرية لدى الكويت، تلقي طلبات الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلي الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة، وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائي، والحالات الانسانية الطارئة، تمهيدا لتسيير الرحلة السادسة والأخيرة غدا، وفقا للجدول المعلن مسبقا.

تجدر الإشارة إلى أن الرحلات الأربع السابقة التي انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي، نقلت نحو 1212 مصريا من حاملي التأشيرات، ومن انتهت اقاماتهم الفعلية في الكويت، فضلا عن عدد من الحالات الإنسانية الطارئة.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.