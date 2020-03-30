أحلى من الجاهزة.. طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالمشروم

تحتار الأمهات يوميا في تقديم أكلات سريعة و سهلة وجديدة على المائدة خاصة خلال فترة الحجر المنزلي بعد تفشي فيروس كورونا .





ويمكنك خلال هذه الفترة تجربة طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالمشروم، فهي سهلة وسريعة وتنال اعجاب أفراد أسرتك واطفالك..





مدة التحضير : 30 دقيقة





الكمية : تكفي لـ 4 أفراد





مكونات مكرونة وايت صوص بالمشروم :





كيس مكرونة بينا أو اسباجيتي حسب الرغبة

كوب مشروم جاهز

ملح و فلفل أسود

ربع كوب جبنة موتزاريلا





مكونات الوايت صوص :





نصف كيلو حليب

ملعقة دقيق

مكعب مرقة

ملعقتان "زيت"





طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالمشروم :





اسلقي المكرونة في الماء المغلي ثم صفيها واتركيها جانبًا ثم ابدأي في اعداد الوايت صوص





سخني الزيت في وعاء وضعي ملعقة الدقيق وحركيها باستمرار ثم أضيفي مكعب مرقة الدجاج وقلبيها





سخني الحليب وأضيفيه على الدقيق ثم اطفئي النار، واستمري في تقليب الخليط حتى يصبح سائلًا غير متماسك





أضيفي رشة ملح وفلفل أسود





في مقلاة صغيرة على النار شوحي المشروم لمدة دقيقتين





اخلطي المكرونة المسلوقة مع المشروم في وعاء واسكبي عليها الوايت صوص وقلبيها معًا



