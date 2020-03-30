AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أحلى من الجاهزة.. طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالمشروم

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:56 م
طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
Advertisements
رشا عوني
تحتار الأمهات يوميا في تقديم أكلات سريعة و سهلة وجديدة على المائدة خاصة خلال فترة الحجر المنزلي بعد تفشي فيروس كورونا .

ويمكنك خلال هذه الفترة تجربة طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالمشروم، فهي سهلة وسريعة وتنال اعجاب أفراد أسرتك واطفالك..

مدة  التحضير : 30 دقيقة

الكمية : تكفي لـ 4 أفراد

مكونات مكرونة وايت صوص بالمشروم :

كيس مكرونة بينا أو اسباجيتي حسب الرغبة
كوب مشروم جاهز
ملح و فلفل أسود
ربع كوب جبنة موتزاريلا

مكونات الوايت صوص :

نصف كيلو حليب
ملعقة دقيق
مكعب مرقة
ملعقتان "زيت"

طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالمشروم :

اسلقي المكرونة في الماء المغلي ثم صفيها واتركيها جانبًا ثم ابدأي في اعداد الوايت صوص

سخني الزيت في وعاء وضعي ملعقة الدقيق وحركيها باستمرار ثم أضيفي مكعب مرقة الدجاج وقلبيها

سخني الحليب وأضيفيه على الدقيق ثم اطفئي النار، واستمري في تقليب الخليط حتى يصبح سائلًا غير متماسك

أضيفي رشة ملح وفلفل أسود

في مقلاة صغيرة على النار شوحي المشروم لمدة دقيقتين

اخلطي المكرونة المسلوقة مع المشروم في وعاء واسكبي عليها الوايت صوص وقلبيها معًا

ضعي المكرونة بالخليط في وعاء ورشي عليها الجبنة الموتزاريلا وأدخليها الفرن 5 دقائق حتى يصبح سطحها ذهبي اللون .
أحلى من الجاهزة.. طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالمشروم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتغدى إيه النهاردة.. صدور الدجاج بالخضار مع أرز ريزو أحلى من المطاعم

أكلات الإجازة.. ساندويش فرانسيسكو الدجاج

طرق عمل المكرونة البشاميل والفوتشيني

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة وايت صوص بالمشروم وتشيكن ستربس

هنتغدى إيه النهاردة .. طاجن النجرسكو مع البانيه المشوي

هنتغدى إيه.. مكرونة فرن وصدور الدجاج بطريقة جديدة

ترشيحاتنا

أصغر ضحايا الفيروس.. وفاة رضيع عمره أقل من عام بعد إصابته بـ كورونا .. تعرف على التفاصيل

صورة هزت العالم .. ممرضة أمريكية ترصد شاحنة مليئة بجثث موتى كورونا

شفاء ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز من كورونا وخروجه من العزلة الذاتية

وصول 247 مصريا من العالقين في الكويت على متن رحلة مصر للطيران

السعودية تعلن عن 622 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط

انقطاع المياه عن 6 مناطق في القاهرة.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر ضحايا الفيروس.. وفاة رضيع عمره أقل من عام بعد إصابته بـ كورونا .. تعرف على التفاصيل

يسبب الوفاة .. أعراض قصور الكلى المزمن

شاهد | أول صور من صلاة جنازة أحمد اللواح الطبيب المتوفي بكورونا