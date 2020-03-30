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رياضة

وزير الشباب والرياضة واسطة خير بين الكاراتيه والقوى العاملة

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:57 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة مع رئيس اتحاد الكاراتيه
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي، إنه تم التواصل مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لبحث سُبل دعم المدربين غير المؤمن عليهم .

وأكد «الدهراوي» في بيان له اليوم، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يدعم اتحاد الكاراتيه بكل أعضائه من أكبر عضو مجلس إدارة إلى أصغر مدرب وهذا عهده مع الاتحادات والرياضيين عامة وليس مع الكاراتيه فقط، مشيرًا إلى أن وزير الشباب والرياضة يدعم الرياضيين تحت أي ظرف ولا يوفر جهدًا في مساندتهم في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي

 وأوضح أن التواصل مع وزير القوى العاملة ووزير الشباب والرياضة، كان من أجل إيجاد طريقة لدعم المدربين وتعويضهم ، بدأ بأن الدكتور أشرف صبحي كان واسطة خير بين اتحاد الكاراتيه والقوى العاملة، إلا أنه تحول إلى أنه كلف بالتواصل مع مراكز الشباب والهيئات الرياضية لعمل حصر وتجميع بيانات المدربين غير الموظفين وغير المؤمن عليهم لبحث سُبل تعويضهم عن هذا الضرر.

وأضاف أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتخذ خطوات سريعة لدعم مدربي مراكز الشباب عن طريق كل مديرية وأول خطوة بدأت من الجيزة تحت إشراف عادل فهمي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، منوهًا بأن هذا القرار خاص بالمدربين الذين ليس لهم رقم تأميني أي أنها عمالة غير منتظمة نرجو من مدربين مراكز الشباب والرياضة بالجيزة إرسال صورة البطاقة الشخصية مع كل مدير مركز.
 
وكان قد تم نشر رابط التسجيل بوزارة القوى العاملة على صفحة الاتحاد المصري للكاراتيه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي ظهر فيه وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، حرصًا من الوزارة على سلامة العمالة غير المنتظمة  ولمن يرغب في تسجيل بياناته من العمالة غير المنتظمة وغير المسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات ، عليه التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة .
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