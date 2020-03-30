بتعليمات رئيس اتحاد الكاراتيه.. اجتماع طارئ لحل أزمة المدربين بسبب كورونا

عقد الاتحاد المصري للكاراتيه اجتماعًا طارئًا اليوم ، بتعليمات من الدكتور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد، لبحث سُبل حل الأزمة المالية وشكاوى المدربين في ظل توقف النشاط الرياضي ، والذي جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد









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وأوضح الدكتور محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه في بيان له اليوم، أنه تم تشكيل لجنة سريعة اليوم برئاسة عصام عبد الرؤوف ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الإدارة المالية بالاتحاد، والدكتور خالد عبد الستار المدير التنفيذي ، وخالد جاد المولى المستشار الفني، وأحمد يوسف رئيس لجنة المدربين، وعلي رأفت رئيس لجنة التدريب، وخالد أنور عضو اللجنة القانونية، وذلك لبحث سُبل حل أزمة المدربين بسبب كورونا.









وأضاف أن الاجتماع أسفر عن اتخاذ اللجنة مجموعة من القرارات ، أولها تعديل لوائح الاتحاد (لائحة المدربين - اللائحة المالية) بما في صالح المدربين من الدرجة الأولى وتعديل لوائح شئون اللاعبين بما تخدم أيضًا اللاعب والمدرب، وثانيها يتم عمل صيغة ولائحة مالية من قبل الاتحاد على أن يتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد قبل لانتهاء السنة المالية لكي يستفيد منها مدربو مصر في أسرع وقت.









وتابع: وثالثها أنه جار حصر مدربي الاتحاد الذين تأذوا من الفترة الحالية وتوقف النشاط الرياضي بسبب كورونا، مشيرًا إلى أنه موجود بالاتحاد مندوب من موظفي الاتحاد لتلقي طلبات المدربين المستحقة للدعم.









ويطالب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه جميع الفروع بالمحافظات ، بحصر سريع لجميع الطلبات لدعم المدربين وشكاواهم ليتم حلها خلال أسبوع من تاريخه.







