مزيد من الرعاية الصحية.. الصحة العالمية: فرصة ذهبية أمام مصر للسيطرة على فيروس كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية، مصر بتوفير المزيد من أماكن الرعاية الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





وكانت وزارة الصحة المصرية ،أعلنت أمس الأحد، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ووفاة 4 حالات أخرى، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 609 حالات.





وأشاد إيفان هيوتين مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية، بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بسرعة الحكومة المصرية في الاستجابة لفيروس كورونا، فورا مع ظهور أولى الحالات المصابة.





وأكد "هيوتن"، أن هناك فرصة ذهبية أمام مصر للسيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره داخل البلاد، مشيرا إلى أن الفرصة المتاحة أمام مصر لا تعني التخاذل، بل يجب عدم التوقف عن ممارسة الخطط وتنفيذها بدقة.