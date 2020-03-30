أكلت ناسيا في صيام شعبان.. هل أفطر أم أكمل؟ .. أمين الفتوى يرد

الفرق بين من أكل وشرب ناسيا فى صيام الفرض والتطوع







وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم؟ وهل هناك فرق بين صوم الفرض والنفل؟»، أنه ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» أخرجه مسلم في صحيحه.



واستشهدت بما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أيضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» أخرجه الدارقطني في سننه، منوهًا بأن هذه الأحاديث الشريفة أدلة على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا فعليه أن يتمَّ صومه، ولا قضاء عليه.



وأضافت أن يومه الذي أتم صيامه صحيح ويجزئه، ولا فرق في ذلك بين وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم؟ وهل هناك فرق بين صوم الفرض والنفل؟»، أنه ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» أخرجه مسلم في صحيحه.واستشهدت بما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أيضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» أخرجه الدارقطني في سننه، منوهًا بأن هذه الأحاديث الشريفة أدلة على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا فعليه أن يتمَّ صومه، ولا قضاء عليه.وأضافت أن يومه الذي أتم صيامه صحيح ويجزئه، ولا فرق في ذلك بين صيام النفل والفريضة ، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.





حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع



قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هناك قاعدة فقهية تقول: " لا عبرة بالظن البين خطأه " أي ان الإنسان لو ظن شيئا معينا وتبين بعد ذلك أنه ظنا خاطئا فلا عبرة به .



وأضاف وسام خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال شخص يقول: " نويت صيام نافلة فشربت بعد الفجر ظنا مني أنه لم يؤذن، ولكن اتضح بعد ذلك أنه أذن منذ دقائق ، فهل أكمل صومي؟ طبقا للقاعدة الفقهية فظنك ليس في محله وبالتالي فسد الصوم.



حكم صوم المرأة تطوعًا دون إذن زوجها قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هناك قاعدة فقهية تقول: " لا عبرة بالظن البين خطأه " أي ان الإنسان لو ظن شيئا معينا وتبين بعد ذلك أنه ظنا خاطئا فلا عبرة به .وأضاف وسام خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال شخص يقول: " نويت صيام نافلة فشربت بعد الفجر ظنا مني أنه لم يؤذن، ولكن اتضح بعد ذلك أنه أذن منذ دقائق ، فهل أكمل صومي؟ طبقا للقاعدة الفقهية فظنك ليس في محله وبالتالي فسد الصوم.



كان الدكتور أحمد ممدوح، مدير إداة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، قد قال إنه لا يجوز للمرأة أن تصوم من نفسها إلا بإذن زوجها في غير رمضان.



وأضاف "ممدوح" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، بموقع «يوتيوب» أثناء إجابته عن سؤال ورد إليه تقول فيه سيدة "ما حكم صيام الزوجة تطوعًا بدون إذن زوجها؟"، إن المرأة لا تصوم تطوعًا كيومي الاثنين والخميس إلا بإذن الزوج وهذا إذا كان حاضرًا فلو كان مسافرًا فلها أن تصوم من غير إذنه، كما ورد فى حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، إلا بإذنه).



ومن جانبها قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أكل ظنًا منه أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أن قد طلع، فقد فسد صومه.



وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر دون أن يعلم بطلوعه؟»، أنه لا يصح صيامه وعليه القضاء وإمساك بقِيَّة اليوم؛ لِحُرْمة الشهر الكريم إذا كان في رمضان أما صيام النافلة فله أن يأكل ويشرب باقي اليوم ليس عليه شيء.



وأوضح الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إن من ظن خطأ بعد استيقاظه من النوم أن الفجر لم يؤذن وشرب وبعد ذلك سمع إقامة الصلاة ليس عليه إثم عند الله تعالى لعدم القصد ولكنه سيقضى يوما آخر بعد انقضاء رمضان.



وأضاف خلال فتوى له مسجلة على موقع دار الإفتاء أن من نام طوال نهار رمضان ثم استيقظ قبل المغرب بلحظات فصومه صحيح ولا شيء عليه، أما من نام طوال النهار واستيقظ بعد المغرب بفترة صومه باطل وعليه القضاء.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صيام التطوع لا يبطل صومه، ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة.