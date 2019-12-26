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الخميس 26 ديسمبر 2019 - 32 : 06 ص
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ديني
6ص))علي جمعة: جماع الزوجة في صيام الفرض عليه القضاء في هذه الحالة
الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:04 ص
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الدكتور علي جمعة
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عبدالله سليم
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الكلمات المفتاحية
كفارة الجماع على الزوجة
كفارة الإفطار متعمدًا
علي جمعة
حكم من جامع امرأته في صيام الفرض
اعتقاد خاطئ عن كفارة الجماع في نهار رمضان
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